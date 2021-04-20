Видеокарта NVIDIA RTX 3050 Ti окажется слабее старой бюджетной модели

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti получит 2560 ядер CUDA, boost-частоту 1485 МГц с разгоном до 1695 МГц. Будут у видеокарты 4 ГБ памяти GDDR6, работающие на 128-битной шине. Показатель TGP составит 95 Вт.

Модель NVIDIA GeForce RTX 3050 же имеет 2048 ядер CUDA, частоту до 1740 МГц, 4 ГБ памяти GDDR6, TGP 95 Вт.

Модель GeForce RTX 3050 Ti должна быть примерно на 9% быстрее, чем RTX 3050. А вот если сравнивать со старой бюджетной моделью GTX 1650 Ti, то прирост RTX 3050 Ti составит 46%. Это, по сути, уровень GTX 1660 Ti. Но у данной модели было ещё и больше памяти — 6 ГБ GDDR6.