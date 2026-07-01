Видеокарта Nvidia RTX 3060 вернулась на полки магазинов

Опубликовано 01 июля 2026, 11:321 мин.
Видеокарта Nvidia RTX 3060 вернулась на полки магазиновПо цене пятилетней давности
Как пишут СМИ, в продаже в Европе и США вновь появилась видеокарта RTX 3060. Nvidia перевыпустила её с пометкой «Rev. 2.0».
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Например, на американском сайте Newegg карта продаётся за 340 долларов, всего на 10 долларов дороже, чем в 2021 году.
Перевыпуск старой модели, нынче, шаг необходимый. Рынок комплектующих сильно подорожал, а производство новых карт не успевает за спросом. Так что Nvidia просто решила временно подогреть рынок. Тем более про карты серии 60хх информации нет, и тяжело спрогнозировать их цену.