Видеокарта Nvidia RTX 3060 вернулась на полки магазинов

Например, на американском сайте Newegg карта продаётся за 340 долларов, всего на 10 долларов дороже, чем в 2021 году.

Перевыпуск старой модели, нынче, шаг необходимый. Рынок комплектующих сильно подорожал, а производство новых карт не успевает за спросом. Так что Nvidia просто решила временно подогреть рынок. Тем более про карты серии 60хх информации нет, и тяжело спрогнозировать их цену.