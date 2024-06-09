Видеокарта PowerColor Radeon RX 7900 XTX обзавелась внешним нейропроцессором

В тестах Cyberpunk 2077 и Final Fantasy XV прототип видеокарты Radeon RX 7900 XTX показал впечатляющие результаты. Энергопотребление GPU снизилось с 263,2 Вт до 205,3 Вт (-22,0%) в Cyberpunk 2077 и с 338,6 Вт до 262,9 Вт (-22,4%) в Final Fantasy XV, когда была включена технология NPU AI. Это превосходит существующий режим энергосбережения AMD, в котором снижение составило 18,5 и 19,8% соответственно.

Технология работает за счет использования интерфейса GUI, который соединяет GPU с внешним NPU, снимая нагрузку с VRM и MOSFET. Это приводит к снижению энергопотребления и температуры. В настоящее время APU AMD Ryzen 8000G являются единственными процессорами ПК-уровня, поддерживающими это решение NPU.

Пока неясно, будет ли эта функция эксклюзивной для PowerColor или доступной для всей линейки AMD Radeon RX, но потенциал для широкого применения очень велик.