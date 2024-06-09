Компьютеры
Опубликовано 09 июня 2024, 21:32
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Видеокарта PowerColor Radeon RX 7900 XTX обзавелась внешним нейропроцессором

Они будут отличаться экономией энергии
PowerColor представила технологию энергосбережения для своих видеокарт Radeon RX нового поколения, использующую блоки нейронной обработки (NPU). Эта технология, продемонстрированная на выставке Computex в рамках линейки «Edge AI», обещает существенное снижение энергопотребления.
Видеокарта PowerColor Radeon RX 7900 XTX обзавелась внешним нейропроцессором
© Ferra

В тестах Cyberpunk 2077 и Final Fantasy XV прототип видеокарты Radeon RX 7900 XTX показал впечатляющие результаты. Энергопотребление GPU снизилось с 263,2 Вт до 205,3 Вт (-22,0%) в Cyberpunk 2077 и с 338,6 Вт до 262,9 Вт (-22,4%) в Final Fantasy XV, когда была включена технология NPU AI. Это превосходит существующий режим энергосбережения AMD, в котором снижение составило 18,5 и 19,8% соответственно.

Технология работает за счет использования интерфейса GUI, который соединяет GPU с внешним NPU, снимая нагрузку с VRM и MOSFET. Это приводит к снижению энергопотребления и температуры. В настоящее время APU AMD Ryzen 8000G являются единственными процессорами ПК-уровня, поддерживающими это решение NPU.

Пока неясно, будет ли эта функция эксклюзивной для PowerColor или доступной для всей линейки AMD Radeon RX, но потенциал для широкого применения очень велик.

Источник:WCCFTech
Автор:Максим Многословный
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