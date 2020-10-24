Компьютеры
Сегодня 21:55
Видеокарта RTX 3070 выйдет в большем количестве, чем дефицитные RTX 3080 и RTX 3090
По крайней мере в Японии
Ритейлеры сообщили, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX будет поставляться в больших объёмах, чем GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090, которые стали дефицитными сразу после запуска.
Таковы предположения продавцов из Японии. Они сообщили, что гарантируют больший объём запасов RTX 3070. Причиной тому мог стать перенос запуска видеокарты с 15 октября на 29 октября. Однако это, скорее, могло повлиять на стартовые запасы товара. А вот будет ли наблюдаться общий дефицит, пока не совсем ясно.
Один из главных ритейлеров в Акихабаре также заявил, что будет выдавать талоны в очередь на покупку NVIDIA GeForce RTX 3070 за два часа до старта продаж. За час магазин уже будет принимать оплату, а в 22:00 по местному времени начнёт выдавать заказы.