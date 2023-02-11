Видеокарта RTX 4080 показала результат, как у RTX 4090, при приросте TGP на 20 Вт

Видеокарта RTX 4080 показала результат, как у RTX 4090, при приросте TGP на 20 ВтА RTX 4090 дороже
Тесты показали, что графическому процессору для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4080 требуется на 20 Вт больше энергии, чтобы достичь такой же производительности, как у мобильного RTX 4090.
Фото: NVIDIA
Обзорщики протестировали два ноутбука: MSI TITAN GT77HX V13 и XMG Neo 16 E23, оснащённые RTX 4090/i9-13950HX и RTX 4080/i7-13700HX соответственно. Каждая система предлагает максимальный TGP для GPU: 150 Вт плюс 25 Вт для Dynamic Boost.
Авторы теста выбрали Shadow Warrior 3 на разрешении 1440p и с максимальной детализацией, чтобы продемонстрировать показатели производительности на ватт.
ComputerBase
Обзорщики пришли к выводу, что RTX 4080 работает на максимальной производительности при 150 Вт. И тогда он схож по скорости с RTX 4090 при 125 Вт. То есть первому GPU нужно на 20 Вт больше, чтобы достичь той же производительности, что у RTX 4090.
В целом, флагманский графический процессор NVIDIA действительно имеет лучшую энергоэффективность, но это не всегда оправдывает повышение цены на ноутбук.