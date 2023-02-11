Видеокарта RTX 4080 показала результат, как у RTX 4090, при приросте TGP на 20 Вт

Обзорщики протестировали два ноутбука: MSI TITAN GT77HX V13 и XMG Neo 16 E23, оснащённые RTX 4090/i9-13950HX и RTX 4080/i7-13700HX соответственно. Каждая система предлагает максимальный TGP для GPU: 150 Вт плюс 25 Вт для Dynamic Boost.

Авторы теста выбрали Shadow Warrior 3 на разрешении 1440p и с максимальной детализацией, чтобы продемонстрировать показатели производительности на ватт.