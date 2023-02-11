Компьютеры
19:44, 11 февраля 2023
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Видеокарта RTX 4080 показала результат, как у RTX 4090, при приросте TGP на 20 Вт

А RTX 4090 дороже

Тесты показали, что графическому процессору для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4080 требуется на 20 Вт больше энергии, чтобы достичь такой же производительности, как у мобильного RTX 4090.

Видеокарта RTX 4080 показала результат, как у RTX 4090, при приросте TGP на 20 Вт

Фото: NVIDIA

Обзорщики протестировали два ноутбука: MSI TITAN GT77HX V13 и XMG Neo 16 E23, оснащённые RTX 4090/i9-13950HX и RTX 4080/i7-13700HX соответственно. Каждая система предлагает максимальный TGP для GPU: 150 Вт плюс 25 Вт для Dynamic Boost.

Авторы теста выбрали Shadow Warrior 3 на разрешении 1440p и с максимальной детализацией, чтобы продемонстрировать показатели производительности на ватт.

Видеокарта RTX 4080 показала результат, как у RTX 4090, при приросте TGP на 20 Вт

ComputerBase

Обзорщики пришли к выводу, что RTX 4080 работает на максимальной производительности при 150 Вт. И тогда он схож по скорости с RTX 4090 при 125 Вт. То есть первому GPU нужно на 20 Вт больше, чтобы достичь той же производительности, что у RTX 4090.

В целом, флагманский графический процессор NVIDIA действительно имеет лучшую энергоэффективность, но это не всегда оправдывает повышение цены на ноутбук.

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