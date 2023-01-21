Видеокарта RTX 4090 потеряла 20% производительности при использовании в качестве внешнего GPU

Видеокарта RTX 4090 потеряла 20% производительности при использовании в качестве внешнего GPUНо результат всё равно неплохой
Внешние видеокарты сильно эволюционировали за последние несколько лет. Эта тема, впрочем, не очень популярна среди хардкорных геймеров — eGPU предназначены для людей с недорогими ноутбуками, которые иногда хотят играть в качественные игры. Новую GeForce RTX 4090 проверили в такой роли.
Фото: OmegaMalkior/eGPU
RTX 4090 Founders Edition протестировали с ноутбуков ASUS Zenbook 14X Space Edition. Как оказалось, видеокарта может потерять до 20% производительности при использовании в качестве eGPU.
Это большая потеря производительности, но следует помнить, что видеокарта подключена к небольшому ноутбуку, не предназначенному для игр. Единственная проблема с этой конкретной установкой — стоимость. Только графический процессор стоит 1600 долларов, а корпус — ещё 300 долларов.