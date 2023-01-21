Видеокарта RTX 4090 потеряла 20% производительности при использовании в качестве внешнего GPU

RTX 4090 Founders Edition протестировали с ноутбуков ASUS Zenbook 14X Space Edition. Как оказалось, видеокарта может потерять до 20% производительности при использовании в качестве eGPU.

Это большая потеря производительности, но следует помнить, что видеокарта подключена к небольшому ноутбуку, не предназначенному для игр. Единственная проблема с этой конкретной установкой — стоимость. Только графический процессор стоит 1600 долларов, а корпус — ещё 300 долларов.