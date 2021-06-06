Видеокарта в игровом ноутбуке Dell оказалась урезанной

Источники пишут, что Dell установила в ноутбук урезанную видеокарту с отключенными 10% ядер CUDA — их в системе насчитывается 4608 вместо 5120. Утверждается, что компания могла намеренно снизить производительность Alienware m15 R5 серии Ryzen 5000. Издание Videocardz отмечает, что это беспрецедентный случай для игровых ноутбуков. Особенно это выглядит странно на фоне того, что NVIDIA даёт сейчас производителям много свободы в отношении настройки GPU.

В Dell уже подтвердили отключение ядер. Отмечается, что это решение было принято инженерами после тестирования ноутбука и выбора конструкции. Компания также принесла извинения.