Видеокарта в компьютер среднего уровня: RTX 4060 против RX 7600

Игра Baldur’s Gate 3 запускалась на высоких настройках графики. В 1080p удалось в среднем получить 121 к/с (RTX 4060) и 113 к/с (RX 7600), в 1440p — 78 и 77 к/с соответственно.

Avatar: Frontiers of Pandora шла с ультра-пресетом. В разрешении 1080p в этой игре средняя частота кадров составила 46 к/с (4060) и 45 к/с (7600), в разрешении 1440p — 30 к/с в обоих случаях.

В Escape from Tarkov на ультра-настройках графики в среднем производительность в 1080p равнялась 111 к/с (RTX 4060) и 101 к/с (RX 7600), в 1440p — 62 и 58 к/с соответственно.

Counter-Strike 2 тестировалась с очень высокой графикой. Средняя частота кадров в ней в Full HD находилась на уровне 237 к/с и 199 к/с (RTX 4060 и RX 7600 соответственно), в QHD — 151 к/с и 120 к/с соответственно.

В игре Cyberpunk 2077 с настройками графики Custom средний FPS в 1080p равнялся 71 к/с (RTX 4060), 109 к/с (RTX 4060, Frame Generation Enabled), 79 к/с (RX 7600), в 1440p — 41, 63 и 49 к/с соответственно.

Starfield запускалась с пресетом Custom. Средняя производительность в 1080p в ней составляла 52 к/с в обоих случаях, в 1440p — 41 к/с с RTX 4060 и 42 к/с с RX 7600.

Игра Diablo 4 шла на ультра-настройках. В Full HD со средней частотой кадров в ней производительность равнялась 137 к/с (RTX 4060), 166 к/с (RTX 4060, Frame Generation Enabled), 139 к/с (RX 7600), в QHD — 93, 115 и 89 к/с соответственно.

В Star Wars Jedi Survivor с ультра-пресетом и RT off в 1080p удалось достичь в среднем 61 к/с (RTX 4060), 93 к/с (RTX 4060, Frame Generation Enabled), 64 к/с (RX 7600), в 1440p — 38, 57 и 40 к/с соответственно.

Игра The Last of Us: Part 1 запускалась на настройках графики Ultra. Средний FPS в ней в 1080p составил 55 к/с (RTX 4060) и 46 к/с (RX 7600), в 1440p — 39 к/с и 33 к/с соответственно.

Resident Evil 4 Remake шла с максимальным пресетом, RT off. Средняя производительность в ней в Full HD находилась на уровне 98 к/с (RTX 4060) и 104 к/с (RX 7600), в QHD — 63 и 69 к/с соответственно.