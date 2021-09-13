Компьютеры
Сегодня в 14:22

Видеокартам NVIDIA следующего поколения предсказали подорожание вдвое

Они выйдут в 2022 году
В сети появилась информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения Ada Lovelace. Если сведения верны, это будут довольно дорогие модели.
Видеокартам NVIDIA следующего поколения предсказали подорожание вдвое

Китайский портал My Drivers пишет, что флагманская видеокарта RTX 4090 будет стоить $2999. Модель RTX 4080 Ti оценили в $1999, RTX 4080 — в $1199, RTX 4070 — $799, RTX 3060 — $399.

Например, рекомендованная стоимость актуального флагмана RTX 3090 составляет $1499. Конечно, из-за дефицита и перекупщиков данную видеокарту продают по факту по более высокой цене. Но тогда и реальная стоимость RTX 4090 может быть даже выше $2999.

Стоит отметить, что выпуск Ada Lovelace ожидается в 2022 году, поэтому пока к информации о стоимости стоит относиться со скепсисом.