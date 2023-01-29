Компьютеры
12:52, 29 января 2023
1 мин.

Видеокарту Intel Arc собрали из LEGO

Кропотливый труд

Представлен проект видеокарты LEGO Intel Arc в натуральную величину.

Видеокарту Intel Arc собрали из LEGO

Фото: Intel

Автор проекта — Зак Хилл, руководитель отдела технического маркетинга Arc Graphics и фанат LEGO. Последние шесть месяцев в свободное время Хилл работал над созданием модели Intel Arc A750 в масштабе 1:1, используя огромную коллекцию LEGO.

Видеокарту Intel Arc собрали из LEGO

Intel

В результате получилась копия A750. Сейчас она готова на 80%. Хилл подсчитал, что необходимые для проекта 500-6000 кубиков будут стоить около 120 долларов или больше. Это почти половина цены реального работающего графического процессора Intel Arc A750.

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