Видеокарту Intel Arc собрали из LEGO

12:52, 29 января 2023
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Видеокарту Intel Arc собрали из LEGOКропотливый труд
Представлен проект видеокарты LEGO Intel Arc в натуральную величину.
Фото: Intel
Автор проекта — Зак Хилл, руководитель отдела технического маркетинга Arc Graphics и фанат LEGO. Последние шесть месяцев в свободное время Хилл работал над созданием модели Intel Arc A750 в масштабе 1:1, используя огромную коллекцию LEGO.
Intel
В результате получилась копия A750. Сейчас она готова на 80%. Хилл подсчитал, что необходимые для проекта 500-6000 кубиков будут стоить около 120 долларов или больше. Это почти половина цены реального работающего графического процессора Intel Arc A750.