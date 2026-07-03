Видеокарту Nvidia RTX 5090D разогнали до 4 ГГц. Но не для игр

Для замера использовался тест GPUPI, который нагружает видеочип не так сильно, как тяжёлые игры или 3D-графика. Вся система работала на процессоре Intel Core i9−14900KF (разогнанном до 6 ГГц), материнской плате ASUS ROG и 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

В играх и повседневных задачах частоты будут намного ниже, рекорд был поставлен чисто из «спортивного интереса».