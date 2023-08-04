Видеокарту Radeon RX 7800 XT c 16 Гбайт представили раньше AMD

Судя по утечке информации, Radeon RX 7800 XT будет иметь 3840 потоковых процессоров. Точные данные о процессоре, используемом в карте, пока не подтверждены, однако предположения указывают на новый Navi 32.

При сравнении с предшественниками Radeon RX 7800 XT имеет на 16% меньше потоковых процессоров, чем Radeon RX 6800 XT, но ожидается, что благодаря архитектуре RDNA 3 она будет иметь более высокую производительность. Более того, по сравнению с Radeon RX 7900 XT количество потоковых процессоров уменьшилось на 25%.

Ожидается, что при заводском разгоне Red Devil AMD Radeon RX 7800 XT достигнет тактовых частот, аналогичных пользовательской Radeon RX 7900 XT. Подсистема памяти включает 16 ГБ памяти GDDR6 с тактовой частотой 18 Гбит/с, что обеспечивает максимальную пропускную способность памяти 576 ГБ/с.

Хотя PowerColor не раскрыла данные о TDP, скорее всего, TDP Radeon RX 7800 XT составит от 250 до 300 Вт, учитывая наличие двух 8-контактных разъемов питания PCIe. Ожидается, что видеокарта будет оснащена тремя выходами DisplayPort 2.1 и одним портом HDMI 2.1.