Видеокарту RTX 5090 разогнали до 3.39 ГГц и 1000 Вт энергопотребления

Опубликовано 27 января 2025, 08:441 мин.
Видеокарту RTX 5090 разогнали до 3.39 ГГц и 1000 Вт энергопотребленияНет, это не Кодзима на обложке
ASUS провела впечатляющий эксперимент с разгоном видеокарты RTX 5090 Astral, достигнув частоты ядра 3.39 ГГц.
Это на 40% выше базового значения NVIDIA RTX 5090. Память GDDR7 была разогнана на 21%, до 34 Гбит/с, что увеличило энергопотребление устройства до 1000 Вт, а всей системы — до 1800 Вт.
Результаты разгона впечатляют: в 3DMark Time Spy Extreme карта набрала 30 270 баллов (прирост 18%), в 3DMark Port Royal — 43 372 балла (увеличение на 25%), а в 3DMark Firestrike Ultra — 36 431 балл (плюс 12%).
Все тесты показали значительное превосходство разогнанной версии над стандартной.
Также ASUS поделилась снимками чипа NVIDIA Blackwell GB202 с площадью 922 мм², что на 21% больше, чем у RTX 4090, что подтверждает её потенциал.