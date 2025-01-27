Видеокарту RTX 5090 разогнали до 3.39 ГГц и 1000 Вт энергопотребления

Это на 40% выше базового значения NVIDIA RTX 5090. Память GDDR7 была разогнана на 21%, до 34 Гбит/с, что увеличило энергопотребление устройства до 1000 Вт, а всей системы — до 1800 Вт.

Результаты разгона впечатляют: в 3DMark Time Spy Extreme карта набрала 30 270 баллов (прирост 18%), в 3DMark Port Royal — 43 372 балла (увеличение на 25%), а в 3DMark Firestrike Ultra — 36 431 балл (плюс 12%).