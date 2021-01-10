Видеокарты AMD начали дорожать из-за нового майнингового бума

Авторы начали с бюджетных решений — Radeon RX 5600 XT и 5500 XT, которые на старте продаж стоили $269 и $169 соответственно. Сейчас Radeon RX 5600 XT продаётся по цене примерно $700. Это больше чем в 2,5 раза превышает рекомендованную производителем розничную цену. Стоит понимать, что цены варьируются от OEM-производителя к OEM-производителю.