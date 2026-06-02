Видеокарты AMD Radeon RX 9070 GRE перестали быть китайским эксклюзивом

Это видеокарта среднего уровня по цене $549. Она создана для игр с разрешением 2K. У устройства: архитектура RDNA 4, 48 вычислительных блоков, 12 ГБ GDDR6, шина 192-битная, тактовая частота от 2340 МГц до 2920 МГц

Выходы: один HDMI 2.1b, три DisplayPort 2.1a.

Как пишут СМИ, в своей сути, RX 9070 GRE — обновлённая версия Radeon 9070, которую ранее называли «одной из лучших среднебюджетных видеокарт AMD».