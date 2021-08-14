Видеокарты AMD RX 6600 XT и NVIDIA RTX 3060 сравнили в играх

Компьютеры
Сегодня в 15:42
Видеокарты AMD RX 6600 XT и NVIDIA RTX 3060 сравнили в играхОдна оказалась лучше другой
Автор YouTube-канала Testing Games проверил в восьми играх работу двух конкурентов — AMD RX 6600 XT и NVIDIA RTX 3060. За какую же модель лучше отдать деньги?
Видеокарты тестировались в составе компьютера с процессором AMD Ryzen 9 5900X, 32 ГБ оперативной памяти и двумя SSD ёмкостью 1 ТБ каждый. Систему охлаждал кулер be quiet! Dark Rock Pro 4. В качестве блока питания выбрали CORSAIR RM850i мощностью 850 Вт.
Тесты проводились в следующих восьми играх при разрешении 1080p:
- Red Dead Redemption 2
- PUBG
- Hitman 3
- Cyberpunk 2077
- Mafia Definitive Edition
- Forza Horizon 4
- Horizon Zero Dawn
- Microsoft Flight Simulator.
В итоге Radeon RX 6600 XT оказалась быстрее во всех играх хоть и с незначительным отрывом — менее 10%.