Компьютеры
Сегодня в 15:42

Видеокарты AMD RX 6600 XT и NVIDIA RTX 3060 сравнили в играх

Одна оказалась лучше другой
Автор YouTube-канала Testing Games проверил в восьми играх работу двух конкурентов — AMD RX 6600 XT и NVIDIA RTX 3060. За какую же модель лучше отдать деньги?
Видеокарты AMD RX 6600 XT и NVIDIA RTX 3060 сравнили в играх

Видеокарты тестировались в составе компьютера с процессором AMD Ryzen 9 5900X, 32 ГБ оперативной памяти и двумя SSD ёмкостью 1 ТБ каждый. Систему охлаждал кулер be quiet! Dark Rock Pro 4. В качестве блока питания выбрали CORSAIR RM850i мощностью 850 Вт.

Тесты проводились в следующих восьми играх при разрешении 1080p:

  • Red Dead Redemption 2
  • PUBG
  • Hitman 3
  • Cyberpunk 2077
  • Mafia Definitive Edition
  • Forza Horizon 4
  • Horizon Zero Dawn
  • Microsoft Flight Simulator.

В итоге Radeon RX 6600 XT оказалась быстрее во всех играх хоть и с незначительным отрывом — менее 10%.