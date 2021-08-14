Видеокарты AMD RX 6600 XT и NVIDIA RTX 3060 сравнили в играх

Видеокарты тестировались в составе компьютера с процессором AMD Ryzen 9 5900X, 32 ГБ оперативной памяти и двумя SSD ёмкостью 1 ТБ каждый. Систему охлаждал кулер be quiet! Dark Rock Pro 4. В качестве блока питания выбрали CORSAIR RM850i мощностью 850 Вт.

Тесты проводились в следующих восьми играх при разрешении 1080p:

Red Dead Redemption 2

PUBG

Hitman 3

Cyberpunk 2077

Mafia Definitive Edition

Forza Horizon 4

Horizon Zero Dawn

Microsoft Flight Simulator.

В итоге Radeon RX 6600 XT оказалась быстрее во всех играх хоть и с незначительным отрывом — менее 10%.