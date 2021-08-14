Видеокарты AMD стали потреблять меньше энергии при просмотре YouTube

Специалисты продолжают всячески тестировать новые видеокарты. На этот раз они запускали модели с новыми драйверами. Эксперты заметили, что RX 6600 XT потребляет меньше энергии, чем другие GPU RDNA2, и потому решили протестировать другие видеокарты с этими драйверами.

Обнаружилось, что драйвер действительно снижает энергопотребление для других моделей, но только в некоторых случаях. Наибольшая разница была замечена при воспроизведении YouTube-видео в 4K и 6 FPS. Здесь RX 6700 XT потребляла 18 Вт вместо 30 Вт, а RX 6900XT — 30 Вт вместо 42 Вт.