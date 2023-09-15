Видеокарты GeForce RTX 4070 уже стоят ниже рекомендованной цены$550
Nvidia рассматривает возможность снижения цены на GeForce RTX 4070, стремясь сохранить конкурентоспособность на рынке GPU среднего уровня после выхода Radeon RX 7800 XT. Пока компания не сделала официального заявления, несколько партнеров Nvidia, включая Gigabyte и Zotac, уже начали предлагать скидки на эту карту, снизив ее цену с официально рекомендованных $600 до $550.
Этот шаг стал ответом на RX 7800 XT от AMD стоимостью 500 долларов. Карта Nvidia может похвастаться более высокой энергоэффективностью и такими функциями, как DLSS 3, но перед компанией стоит задача убедить потребителей заплатить дополнительную сумму за аналогичную игровую производительность по сравнению с предложением AMD.
Такими темпами можно ожидать и дальнейшего снижения цены.