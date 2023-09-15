Видеокарты GeForce RTX 4070 уже стоят ниже рекомендованной цены

$550

Nvidia рассматривает возможность снижения цены на GeForce RTX 4070, стремясь сохранить конкурентоспособность на рынке GPU среднего уровня после выхода Radeon RX 7800 XT. Пока компания не сделала официального заявления, несколько партнеров Nvidia, включая Gigabyte и Zotac, уже начали предлагать скидки на эту карту, снизив ее цену с официально рекомендованных $600 до $550.