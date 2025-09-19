Видеокарты Intel Arc не пострадают после сделки с Nvidia, уверили в компании

Суть сделки: Nvidia инвестирует $ 5 млрд в Intel и поставит RTX-чиплеты для использования в процессорах Intel. Это может расширить возможности мобильных процессоров для ноутбуков, а также создать конкуренцию для разработки графических ядер Intel Arc. Однако компания подчёркивает, что мобильная линейка процессоров сохранит свои сроки и планы.

Так, осенью 2025 года ожидается выпуск процессора Panther Lake, который начнёт появляться в ноутбуках в начале 2026-го. Следующий мобильный чип Nova Lake запланирован на конец 2026 года, а в ноутбуках появится в начале 2027-го.

Intel поясняет, что продукты, созданные совместно с Nvidia, будут дополнением к существующим линейкам, возможно, в виде премиальных версий.

Информация о конкретных продуктах пока ограничена.