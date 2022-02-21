Видеокарты Intel так и не начали продавать, но к 2024 году уже обещают новые

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Видеокарты Intel так и не начали продавать, но к 2024 году уже обещают новыеИ они будут конкурировать с флагманами
Все ждут выпуска первых дискретных видеокарт Intel. Многие рассчитывают, что это хоть как-то смягчит ситуацию на рынке. Однако пока мы этих видеокарт не видим, но Intel уже имеет планы по выпуску по-настоящему мощных моделей в 2024 году.
Intel обнародовала свои планы по выпуску графических карт Celestial Arc 3-го поколения, которые будут конкурировать с NVIDIA и AMD на рынке GPU для ультраэнтузиастов. Запуск серии видеокарт Arc Celestial запланирован на 2024 год, а архитектура в настоящее время находится в активной разработке.
Между первым и третьим поколением выйдет также Arc Battlemage, которые могут сократить сильный разрыв. Однако пока рассчитывать на это всё рано.
Стоит отметить, что Celestial Arc будут конкурировать, вероятно, уже с линейками GeForce RTX 50 и Radeon RX 8000.
Источник: TechPowerUp