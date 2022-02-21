Видеокарты Intel так и не начали продавать, но к 2024 году уже обещают новые

Intel обнародовала свои планы по выпуску графических карт Celestial Arc 3-го поколения, которые будут конкурировать с NVIDIA и AMD на рынке GPU для ультраэнтузиастов. Запуск серии видеокарт Arc Celestial запланирован на 2024 год, а архитектура в настоящее время находится в активной разработке.

Между первым и третьим поколением выйдет также Arc Battlemage, которые могут сократить сильный разрыв. Однако пока рассчитывать на это всё рано.

Стоит отметить, что Celestial Arc будут конкурировать, вероятно, уже с линейками GeForce RTX 50 и Radeon RX 8000.