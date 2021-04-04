Видеокарты начали переправлять контрабандой

Видеокарты перевозили в рыбацкой лодке. С неё груз перебрасывали на катер. Работники таможни увидели это и поспешили проверить, в чём дело, однако контрабандисты успели скрыться на катере. При этом часть груза они оставили на месте. Осмотрев коробки, работники таможни поняли, что это видеокарты.

Их было 300 штук без маркировки. Кто производитель — неясно. Журналисты предполагают, что перевозили модели NVIDIA CMP 30HX, специально предназначенные для майнинга.

Напомним, в мире наблюдается дефицит видеокарт. Небольшие их партии скупают перекупщики, а затем пытаются продать их по многократной завышенной цене. За высокий спрос на видеокарты отчасти ответственны майнеры. Чтобы они не разбирали игровые модели, NVIDIA пошла на выпуск специальных моделей CMP.