Компьютеры
Опубликовано 08 июня 2026, 17:28
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Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50xx SUPER не появятся раньше 2027 года

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По данным издания BenchLife, Nvidia может выпустить улучшенные версии видеокарт серии GeForce RTX 50 с приставкой SUPER только в начале 2027 года. Наиболее вероятен анонс на CES 2027.
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50xx SUPER не появятся раньше 2027 года

© Nvidia

Главным новшеством будет использование чипов памяти GDDR7. Вместо нынешних микросхем на 2 гигабайта в SUPER-версиях будут варианты с 3 гигабайтами.

Обновление должно затронуть модели от RTX 5060 до 5080. О ноутбучных версиях ничего не сообщается. Более того, следующее поколение видеокарт (с кодовым именем Rubin) вряд ли появится раньше осени 2027 года.

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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