Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50xx SUPER не появятся раньше 2027 года

Главным новшеством будет использование чипов памяти GDDR7. Вместо нынешних микросхем на 2 гигабайта в SUPER-версиях будут варианты с 3 гигабайтами.

Обновление должно затронуть модели от RTX 5060 до 5080. О ноутбучных версиях ничего не сообщается. Более того, следующее поколение видеокарт (с кодовым именем Rubin) вряд ли появится раньше осени 2027 года.