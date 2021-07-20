Видеокарты NVIDIA начали поддерживать Windows 11

Компьютеры
Сегодня в 14:19
Видеокарты NVIDIA начали поддерживать Windows 11В версии для инсайдеров
NVIDIA выпустила драйверы GeForce 471.41 с поддержкой Windows 11 и WDDM 3.0. Они позволят видеокартам компании нормально работать с новейшей операционной системой.
Windows 11 в бета-версии можно установить уже и сейчас. То есть можно полноценно запускать операционку на ПК с видеокартой NVIDIA. Драйверы рекомендованы для пользователей программы Windows Insider.
Напомним, общий релиз Windows 11 должен состояться в октябре 2021 года. Обновиться на новую операционную систему со старой Windows 10 можно будет бесплатно. Windows 11 выйдет в семи версиях:
- Windows 11 Home;
- Windows 11 Pro;
- Windows 11 Pro for Workstations;
- Windows 11 Education;
- Windows 11 Pro Education;
- Windows 11 Enterprise;
- Windows 11 Mixed Reality.