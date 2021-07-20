Видеокарты NVIDIA начали поддерживать Windows 11

Windows 11 в бета-версии можно установить уже и сейчас. То есть можно полноценно запускать операционку на ПК с видеокартой NVIDIA. Драйверы рекомендованы для пользователей программы Windows Insider.

Напомним, общий релиз Windows 11 должен состояться в октябре 2021 года. Обновиться на новую операционную систему со старой Windows 10 можно будет бесплатно. Windows 11 выйдет в семи версиях: