Видеокарты NVIDIA нового поколения станут «монстрами» по потреблению энергии

Издание Videocardz отмечает, что решения по охлаждению графических процессоров следующего поколения разрабатываются за несколько месяцев, возможно, даже до того, как сами графические чипы будут готовы к массовому производству. Стоит также понимать: тот факт, что кулер способен справляться с 600 Вт мощности, не означает, что такая конфигурация будет использоваться графическим процессором по умолчанию. Всё настроено на максимальное количество тепла, которое может выделяться видеокартами, когда ограничения мощности, например, изменяются пользователем во время разгона.

По слухам, все видеокарты серии RTX 40 должны использовать разъём питания PCIe Gen5, поэтому с TGP 600 Вт эти карты по-прежнему должны работать по одному кабелю.