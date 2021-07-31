Видеокарты NVIDIA подорожают из-за Samsung

Компьютеры
Сегодня в 13:30
Видеокарты NVIDIA подорожают из-за SamsungУдешевления можно не ждать ещё долго
Стало известно, что Samsung планирует поднять цены на полупроводниковые пластины, которые используются в потребительских видеокартах NVIDIA.
Дело в том, что Samsung хочет расширить предприятие в городе Пхёнтхэк в Южной Корее. Это позволит компании увеличить объёмы производства. Однако на расширение Samsung придётся потратить деньги. И это причина увеличения стоимости контроллеров, SoC и GPU, производимых с применением компонентов Samsung.
Можно предположить, что конечный продукт — видеокарты вырастут в цене. При этом карты NVIDIA и без того стоили дорого последний год из-за дефицита, обусловленного как нехваткой компонентов, так и высоким спросом со стороны майнеров. В последние недели цены начали сглаживаться из-за давления на криптовалютную сферу, но всё ещё остаются завышенными.