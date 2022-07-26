Видеокарты перестали дешеветь, а некоторые даже подорожали

В частности, бюджетные карты AMD, которые долгое время продавались по ценам ниже рекомендованных, уже перестали дешеветь. По графикам видно, что они даже начали дорожать. Но пока неясно, не флуктуации ли это.

Что касается видеокарт NVIDIA, то цены на старые модели упали больше всего. Кроме того, сейчас разница между RTX 3090 и RTX 3090 Ti очень мала, поэтому с точки зрения выгоды нет смысла покупать младшую модель (если не учитывать сильно возросшее энергопотребление).