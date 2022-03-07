Видеокарты продолжают дешеветь. Но в России вы их пока не купите

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Видеокарты продолжают дешеветь. Но в России вы их пока не купитеПрогнозы давать невозможно
Цены на видеокарты AMD Radeon и NVIDIA GeForce достигли нового минимума. Теперь они доступнее для покупателей и продаются лишь на 35-40% выше рекомендованной розничной цены. Россиянам, конечно, радоваться нечему.
Последний отчёт показывает, что цены достигли почти того же уровня, чем в начале 2021 года, но с гораздо большей доступностью, чем в прошлом году. Видеокарты AMD Radeon в настоящее время оцениваются в среднем на 35% выше рекомендованной розничной цены (снижение с уровня 45% в прошлом месяце). Видеокарты NVIDIA GeForce оцениваются на 41% выше рекомендованной производителем розничной цены (на 57% было в прошлом месяце).
Кроме того, почти каждый магазин в ЕС и даже на рынках Северной Америки теперь снабжён большим количеством графических карт.
Накануне стало известно, что NVIDIA приостановит продажи в России, а AMD решила временно остановить поставку в страну ещё раньше.
Источник: Wccftech