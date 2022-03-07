Видеокарты продолжают дешеветь. Но в России вы их пока не купите

Последний отчёт показывает, что цены достигли почти того же уровня, чем в начале 2021 года, но с гораздо большей доступностью, чем в прошлом году. Видеокарты AMD Radeon в настоящее время оцениваются в среднем на 35% выше рекомендованной розничной цены (снижение с уровня 45% в прошлом месяце). Видеокарты NVIDIA GeForce оцениваются на 41% выше рекомендованной производителем розничной цены (на 57% было в прошлом месяце).

Кроме того, почти каждый магазин в ЕС и даже на рынках Северной Америки теперь снабжён большим количеством графических карт.

Накануне стало известно, что NVIDIA приостановит продажи в России, а AMD решила временно остановить поставку в страну ещё раньше.