Видеокарты продолжают стремительно дорожать

Недавно также стало известно о предстоящем сокращении общего объёма поставок графических процессоров на 30% и сокращении поставок серии RTX 3060 на 50%. И то, и другое сразу же отражается на ценах.

Ниже приведены изменения стоимости различных видеокарт в Китае:

ASUS:

RTX 3070 Ti: $92;

RTX 3080 и RTX 3070: $46-62;

RTX 3060 Ti, RTX 3060 и RTX 2060: $31-54;

GTX 1660 и GTX 1050: $15-23;

RX 6600 XT: $62.

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