Видеокарты продолжают стремительно дорожать

Компьютеры
Сегодня в 13:02
Видеокарты продолжают стремительно дорожатьИх поставки сокращаются
Издание Videocardz сообщило, что видеокарта NVIDIA RTX 3070 Ti стала стоить в Китае на $92 больше, чем в августе. Это свидетельствует лишь о том, что наблюдается очередной дефицит.
Недавно также стало известно о предстоящем сокращении общего объёма поставок графических процессоров на 30% и сокращении поставок серии RTX 3060 на 50%. И то, и другое сразу же отражается на ценах.
Ниже приведены изменения стоимости различных видеокарт в Китае:
- ASUS:
- RTX 3070 Ti: $92;
- RTX 3080 и RTX 3070: $46-62;
- RTX 3060 Ti, RTX 3060 и RTX 2060: $31-54;
- GTX 1660 и GTX 1050: $15-23;
- RX 6600 XT: $62.
- Gigabyte
- RTX 3090 and RTX 3080 Ti: $31-62;
- RTX 3070 Ti, RTX 3070: $15-46;
- RTX 3060 Ti, RTX 3060: $46;
- RTX 2060, GTX 1660, GTX 1650: $15;
- GTX 1050 Ti: $12.