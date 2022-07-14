Видеокарты продолжили дешеветь в России даже после падения курса рубля

Видеокарты продолжили дешеветь в России даже после падения курса рубляНо долго это продолжаться не сможет, считают эксперты
Падение цен на видеокарты в России главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов связывает как раз с падением курса крипты. Так, по его словам, частные лица и “мелкие майнинговые компании понесли свою технику на продажу, в том числе на такие площадки, как Wildberries и Avito, что привело к заметному падению цен на видеокарты, которое продолжилось после стремительного обвала в июне”. При этом он отмечает, что даже после обвала цен в июне 2022 года и роста курса доллара видеокарты не начали дорожать, а наоборот, снизились в цене примерно на 10-15% в зависимости от класса видеокарт.
Дальнейшие цены на видеокарты в России зависят от стабильности поставок - сейчас колебания валютных курсов не привели к удорожанию видеокарт из-за перенасыщенности рынка. Свою роль в этом сыграли и челноки, закупившие на продажу новые видеокарты из китайских маркетплейсов в период курса доллара в 55 рублей. Но по мере того, как запасы будут истощаться, цены перейдут к плавному росту
Вообще, падение крипты повлияло на мировой рынок майнинга в целом, оборудование активно продается не только в России, но и за рубежом. Однако Игорь Рунец, основатель и генеральный директор BitRiver считает, что рынок майнинга в России по-прежнему обладает очень высоким потенциалом. По его словам, в первом полугодии этого года объемы заказов на майнинг и блокчейн-вычисления со стороны клиентов почти удвоились, если сравнивать со вторым полугодием 2021 года.