Видеокарты продолжили дешеветь в России даже после падения курса рубля

Падение цен на видеокарты в России главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов связывает как раз с падением курса крипты. Так, по его словам, частные лица и “мелкие майнинговые компании понесли свою технику на продажу, в том числе на такие площадки, как Wildberries и Avito, что привело к заметному падению цен на видеокарты, которое продолжилось после стремительного обвала в июне”. При этом он отмечает, что даже после обвала цен в июне 2022 года и роста курса доллара видеокарты не начали дорожать, а наоборот, снизились в цене примерно на 10-15% в зависимости от класса видеокарт.