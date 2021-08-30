Видеокарты RTX 3060 Ti и RTX 3070 сравнили в современных играх

Видеокарты RTX 3060 Ti и RTX 3070 сравнили в современных играхПроизводительность проверялась в 8 проектах
GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 сравнили в Assassin's Creed Valhalla, Control, CYBERPUNK 2077, Hitman 3, Forza Horizon 4, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Microsoft Flight Simulator.
В Assassin's Creed Valhalla RTX 3060 Ti показала результаты 51 к/с в среднем и 34 к/с в очень редких событиях. Её конкурент RTX 3070 ПО тем же самым параметрам имел более высокие значения: 58 к/с и 36 к/с.
А вот в Control RTX 3060 Ti в очень редких событиях превзошла RTX 3070: 55 к/с против 53 к/с. Среднее число кадров было выше у версии RTX 3070: 82 к/с (у RTX 3060 Ti - 72 к/с).
При игре в CYBERPUNK 2077 лидирует также RTX 3070. У неё показатель среднего количества кадров составляет 60 к/с, а в очень редких событиях производительность опускается не ниже 40 к/с. В то же время у RTX 3060 Ti 30 к/с - минимум в очень редких событиях и 55 к/с - число кадров в среднем.
В Hitman 3 разница не такая значительная. Например, у RTX 3060 Ti это 95 к/с в среднем и 30 к/с - минимальное значение, до которого опускается производительность в очень редких событиях. У RTX 3070 это 105 к/с и 35 к/с соответственно.
В Forza Horizon 4 у обеих моделей производительность в очень редких событиях держится на одном уровне - 115 к/с. А среднее число кадров у RTX 3070 несколько больше: 154 к/с против 139 к/с.
Horizon Zero Dawn лучше идёт с более поздней моделью - RTX 3070: здесь производительность 86 кадров в секунду в среднем и 66 кадров в секунду - самое низкое значение в очень редких событиях. У RTX 3060 Ti среднее число кадров - 74, минимально в очень редких событиях - 59 к/с.
Red Dead Redemption 2 и Microsoft Flight Simulator завершили обзор. В обоих случаях значения выше оказались у RTX 3070: 85 к/с в среднем и 57 к/с в очень редких событиях в первой игре, 63 к/с в среднем и 47 к/с в очень редких событиях - во второй. RTX 3060 Ti показала следующие результаты: в Red Dead Redemption 2 - 74 к/с в среднем и 55 к/с в очень редких событиях, в Microsoft Flight Simulator - 59 к/с в среднем и 45 к/с в очень редких событиях.
Конфигурация протестированного ПК: операционная система Windows 10 Pro, процессор Ryzen 9 5900X, материнская плата ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero, кулер be quiet! Dark Rock Pro 4, видеокарта GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ/GeForce RTX 3070 8 ГБ, оперативная память 32 ГБ RAM DDR4 3800Mhz, жёсткий диск 2 x SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 1 ТБ, блок питания CORSAIR RM850i 850W.