Видеокарты RTX 3060 Ti и RTX 3070 сравнили в современных играх

GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 сравнили в Assassin's Creed Valhalla, Control, CYBERPUNK 2077, Hitman 3, Forza Horizon 4, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Microsoft Flight Simulator.

В Assassin's Creed Valhalla RTX 3060 Ti показала результаты 51 к/с в среднем и 34 к/с в очень редких событиях. Её конкурент RTX 3070 ПО тем же самым параметрам имел более высокие значения: 58 к/с и 36 к/с.

А вот в Control RTX 3060 Ti в очень редких событиях превзошла RTX 3070: 55 к/с против 53 к/с. Среднее число кадров было выше у версии RTX 3070: 82 к/с (у RTX 3060 Ti - 72 к/с).

При игре в CYBERPUNK 2077 лидирует также RTX 3070. У неё показатель среднего количества кадров составляет 60 к/с, а в очень редких событиях производительность опускается не ниже 40 к/с. В то же время у RTX 3060 Ti 30 к/с - минимум в очень редких событиях и 55 к/с - число кадров в среднем.

В Hitman 3 разница не такая значительная. Например, у RTX 3060 Ti это 95 к/с в среднем и 30 к/с - минимальное значение, до которого опускается производительность в очень редких событиях. У RTX 3070 это 105 к/с и 35 к/с соответственно.