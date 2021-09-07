Видеокарты RTX 3070 Ti и RX 6700 XT сравнили в 10 современных играх

Видеокарты авторы канала сравнили по производительности в играх Assassin's Creed Valhalla, CYBERPUNK 2077, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Microsoft Flight Simulator, Control, Battlefield V, Mafia Definitive Edition, Horizon Zero Dawn, Hitman 3.

В Assassin's Creed Valhalla лучший результат по среднему количеству кадров в секунду показала RX 6700 XT (75 к/с против 73 к/с у RTX 3070 Ti). А по минимальной производительности в очень редких событиях всё наоборот: 46 к/с у RX 6700 XT и 47 к/с у RTX 3070 Ti.

Далее был запущен CYBERPUNK 2077. В нём, однако, уже по обоим параметрам лидирует RTX 3070 Ti с 52 к/с в среднем и 39 к/с в очень редких событиях. У RX 6700 XT показатели были такие: 42 к/с - среднее число, 31 к/с - крайне редкие события. В Red Dead Redemption 2 тоже лучше показал себя графический ускоритель NVIDIA: 85 к/с в среднем и 39 к/с в очень редких событиях. У RX 6700 XT получилось 77 к/с в среднем и 32 к/с в очень редких событиях.

В целом выше всего средняя производительность у обоих видеокарт была в Forza Horizon 4. Это 182 кадра в секунду у RX 6700 XT и 178 к/с у RTX 3070 Ti. Вместе с тем у RTX 3070 Ti в очень редких событиях быстродействие упало только до 106 к/с (против 93 к/с у второго ускорителя). Немного ниже средние значения оказались в игре Battlefield V: 124 к/с у RX 6700 XT, 126 к/с у RTX 3070 Ti. Минимально снизилось быстродействие здесь у 6700 XT: 19 к/с при 29 к/с у RTX 3070 Ti.