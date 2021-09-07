Видеокарты RTX 3070 Ti и RX 6700 XT сравнили в 10 современных играх

Видеокарты RTX 3070 Ti и RX 6700 XT сравнили в 10 современных играхПо средней производительности лучше GeForce RTX 3070 Ti
Видеокарты авторы канала сравнили по производительности в играх Assassin's Creed Valhalla, CYBERPUNK 2077, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Microsoft Flight Simulator, Control, Battlefield V, Mafia Definitive Edition, Horizon Zero Dawn, Hitman 3.
В Assassin's Creed Valhalla лучший результат по среднему количеству кадров в секунду показала RX 6700 XT (75 к/с против 73 к/с у RTX 3070 Ti). А по минимальной производительности в очень редких событиях всё наоборот: 46 к/с у RX 6700 XT и 47 к/с у RTX 3070 Ti.
Далее был запущен CYBERPUNK 2077. В нём, однако, уже по обоим параметрам лидирует RTX 3070 Ti с 52 к/с в среднем и 39 к/с в очень редких событиях. У RX 6700 XT показатели были такие: 42 к/с - среднее число, 31 к/с - крайне редкие события. В Red Dead Redemption 2 тоже лучше показал себя графический ускоритель NVIDIA: 85 к/с в среднем и 39 к/с в очень редких событиях. У RX 6700 XT получилось 77 к/с в среднем и 32 к/с в очень редких событиях.
В целом выше всего средняя производительность у обоих видеокарт была в Forza Horizon 4. Это 182 кадра в секунду у RX 6700 XT и 178 к/с у RTX 3070 Ti. Вместе с тем у RTX 3070 Ti в очень редких событиях быстродействие упало только до 106 к/с (против 93 к/с у второго ускорителя). Немного ниже средние значения оказались в игре Battlefield V: 124 к/с у RX 6700 XT, 126 к/с у RTX 3070 Ti. Минимально снизилось быстродействие здесь у 6700 XT: 19 к/с при 29 к/с у RTX 3070 Ti.
В Microsoft Flight Simulator средняя производительность выше у RTX 3070 Ti (72 к/с против 62 к/с у RX 6700 XT). Однако минимальное значение в очень редких событиях у этой модели видеокарты составляет 2 к/с, в то время как у RX 6700 XT - 5 к/с.
Control с видеоадаптером RX 6700 XT шёл со средним числом кадров 71 и минимальным в очень редких событиях - 39. У RTX 3070 Ti получилось 94 к/с в среднем и 23 к/с - минимум.
В Mafia Definitive Edition и Hitman 3 по производительности в среднем лучше результаты тестирования были у RTX 3070 Ti: 111 к/с и 132 к/с соответственно (у другого ускорителя - 94 к/с и 113 к/с). В то же время по снижению быстродействия видеокарта RX 6700 XT обошла RTX 3070 Ti: 19 к/с и 87 к/с - у первой, 16 к/с и 51 к/с - у второй.
В Horizon Zero Dawn среднее число кадров в секунду у RX 6700 XT оказалось 91, у RTX 3070 Ti - 105. В очень редких событиях производительность упала у RTX 3070 Ti не ниже 88 к/с, у RX 6700 XT - до 77 к/с.
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