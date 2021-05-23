Видеокарты следующего поколения будут в два раза быстрее современных

Инсайдер утверждает, что GPU следующего поколения, вероятнее всего, будут построены по 5-нм техпроцессу. Для NVIDIA это будут архитектуры Ada Lovelace (AD102), Hopper (GH202), а для AMD — RDNA 3 (Navi 3X). Судя по всему, хотя Ada Lovelace будет небольшим архитектурным переходом от Ampere, она принесёт огромный прирост производительности. Hopper же вообще называют революционной.

Если же говорить о показателях производительности, то по сравнению NVIDIA Ampere GA102 Ada Lovelace (AD102) покажет увеличение в 2,2 раза, а AMD RDNA 3 (Navi 3X) предлагает увеличение производительности более чем в 2,5 раза.