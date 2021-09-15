Видеокарты среднего класса Radeon 6600 XT и GeForce RTX 3060 сравнили в 30 играх

Видеокарты среднего класса Radeon 6600 XT и GeForce RTX 3060 сравнили в 30 играхЛидером оказался графический ускоритель Radeon RX 6600 XT
Эксперты портала проводили тесты графических ускорителей в видеоиграх с процессором Ryzen 9 5950X. Также авторы отмечают, что игровые проекты они запускали в трёх разрешениях: 1080p, 1440p и 4K. Из игр были выбраны Borderlands 3, Total War Warhammer II, Death Stranding, Forza Horizon 4, Days Gone, F1 2021, Metro Exodus Enhanced, Red Dead Redemption 2, CS: GO, Apex Legends, Outriders, Cyberpunk 2077 и другие.
По итогам тестирования средняя производительность при 1080p, как указывается в материале, выше у модели Radeon. Тот же самый результат получился при разрешении 1440p. Однако специалисты подчёркивают, что разница между ускорителями оказалась незначительной: всего 6 процентов и 3 процента.
В целом же более высокие показатели производительности были у Radeon RX 6600 XT. Именно этот ускоритель рекомендуют приобретать геймерам эксперты. Правда, если нужна поддержка DLSS, то придётся обратиться к видеокарте GeForce RTX 3060, которая лучшие результаты показывает при игре в низком разрешении (1080p).