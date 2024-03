Видеокарты среднего класса RTX 4060 Ti и RX 6750 XT сравнили в играх

God of War шла со средней частотой кадров 87 (с RTX 4060 Ti) и 81 (с RX 6750 XT).

The Last of Us Remastered запускалась со средним FPS на уровне 58 (4060) и 53 (6750).

В игре Resident Evil 4 удалось в среднем получить 81 к/с (RTX 4060 Ti) и 74 к/с (RX 6750 XT).

Hitman III тестировалась со средним FPS 108 (с RTX 4060 Ti) и 101 (с RX 6750 XT).

Call of Duty Modern Warfare II шла со средней производительностью 82 к/с (RTX 4060 Ti) и 88 к/с (RX 6750 XT).

Far Cry 6 запускалась со средней частотой кадров 70 (с RTX 4060 Ti) и 75 (с RX 6750 XT).