Видеокарты стали покупать слабее: поставки показали скромный рост

В годовом исчислении поставки GPU выросли на 2,4%, при этом GPU для ноутбуков выросли на 5,9%, а GPU для настольных ПК упали на 5,6%. Доля AMD на рынке GPU выросла на 0,8%, Intel — на 1,1%, а доля Nvidia снизилась на 1,9%. В отчете говорится о потенциальных проблемах, включая предлагаемые тарифы в США, которые могут подорвать рынок ПК. Несмотря на это, производители полупроводников настроены «сдержанно оптимистично», прогнозируя увеличение поставок в следующем квартале в среднем на 7,6%.