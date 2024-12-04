Видеокарты стали покупать слабее: поставки показали скромный рост

Опубликовано 04 декабря 2024, 22:301 мин.
Видеокарты стали покупать слабее: поставки показали скромный ростНа фоне изменений на рынке
По данным Jon Peddie Research, мировые поставки GPU в третьем квартале 2024 года выросли на 3,4% и достигли 73,6 млн единиц. Этот рост совпадает с 12-процентным увеличением поставок CPU благодаря новым релизам от AMD и Intel. Тем не менее, рост остается ниже среднего показателя за 10 лет со второго по третий квартал, который составляет 6,2%.
В годовом исчислении поставки GPU выросли на 2,4%, при этом GPU для ноутбуков выросли на 5,9%, а GPU для настольных ПК упали на 5,6%. Доля AMD на рынке GPU выросла на 0,8%, Intel — на 1,1%, а доля Nvidia снизилась на 1,9%. В отчете говорится о потенциальных проблемах, включая предлагаемые тарифы в США, которые могут подорвать рынок ПК. Несмотря на это, производители полупроводников настроены «сдержанно оптимистично», прогнозируя увеличение поставок в следующем квартале в среднем на 7,6%.