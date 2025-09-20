ViewSonic представила 14-дюймовый портативный монитор с AMOLED-экраном 2,8K

AMOLED-панель с 5,18 млн самоподсвечивающихся пикселей предлагает контраст 100 000:1 и яркость 400 нит. Заводская калибровка обеспечивает точность цвета с Delta E < 1. Пользователь может выбирать готовые режимы для разных задач. Монитор поддерживает частоту обновления 90 Гц и отклик 1 мс.

Толщина устройства — всего 4,9 мм, вес — 0,6 кг. Встроенная подставка регулируется от 0° до 43°. Для подключения предусмотрены два порта USB-C и один Mini HDMI. USB-C поддерживает передачу видео, данных и питания, включая обратную зарядку до 65 Вт.

Цена в Китае составит 2499 юаней (около 350 долларов). О международных продажах пока не сообщается.