ViewSonic представила серию игровых мониторов XG36

В мониторах серии XG36 также реализована технология AMD FreeSync Premium, обеспечивающая “плавность” благодаря синхронизации частоты обновления монитора с частотой кадров видеокарты. IPS-панели SuperClear обеспечивает качество цветов и широкие углы обзора.

Геймеры могут регулировать высоту, наклон, угол наклона и поворот монитора для комфортной настройки. Кроме того, мониторы оснащены динамической RGB-подсветкой с настраиваемыми опциями.

Подключение осуществляется через порты HDMI, DisplayPort и USB-C. Порт USB-C также обеспечивает питание.

О ценах, на момент написания материала, известно не было.