ViewSonic представила серию игровых мониторов XG36

Опубликовано 21 августа 2024, 13:39
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ViewSonic представила серию игровых мониторов XG36Чем они могут похвастаться
ViewSonic представила новые игровые мониторы серии XG36, куда входят две модели: XG2736-2K и XG2536, которые обладают частотами обновления 240 Гц и 280 Гц соответственно. Эти высокие частоты обновления в сочетании с временем отклика 0,5 мс обещают улучшить общее впечатление от игр.
© Viewsonic
В мониторах серии XG36 также реализована технология AMD FreeSync Premium, обеспечивающая “плавность” благодаря синхронизации частоты обновления монитора с частотой кадров видеокарты. IPS-панели SuperClear обеспечивает качество цветов и широкие углы обзора.
Геймеры могут регулировать высоту, наклон, угол наклона и поворот монитора для комфортной настройки. Кроме того, мониторы оснащены динамической RGB-подсветкой с настраиваемыми опциями.
Подключение осуществляется через порты HDMI, DisplayPort и USB-C. Порт USB-C также обеспечивает питание.
О ценах, на момент написания материала, известно не было.