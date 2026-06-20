ViewSonic выпустила 24-дюймовый 4K IPS монитор с частотой 160 Гц

Плотность пикселей 185 точек на дюйм. В мониторе используется IPS-матрица с временем отклика 1 мс, яркостью 400 нит, контрастностью 1000:1 и поддержкой 8-битного цвета. Производитель заявляет покрытие 100% цветового пространства sRGB, 95% DCI-P3 и 95% Adobe RGB. Также есть поддержка HDR10 и сертификат DisplayHDR 400.

Особенность модели — специальное глянцевое покрытие с низким бликованием. Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию, совместим с технологиями AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.