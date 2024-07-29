ViewSonic выпустила 27-дюймовый 4K-монитор по цене $197

Опубликовано 29 июля 2024, 14:15
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ViewSonic выпустила 27-дюймовый 4K-монитор по цене $197С яркостью 400 нит
ViewSonic представила свой новейший 27-дюймовый монитор VX2730−4K-HDU. Новинка обладает разрешением 4K (3840×2160) и поддерживает частоту до 73 Гц.
© Viewsonic
VX2730−4K-HDU оснащен IPS-панелью с пиковой яркостью 400 нит, 10-битной глубиной цвета и охватом 100% цветового охвата sRGB. Дизайн монитора включает в себя регулируемую подставку, которая позволяет наклонять, поднимать и поворачивать монитор. Кроме того, он поддерживает настенное крепление VESA.
Что касается возможностей подключения, то VX2730−4K-HDU оснащен портами HDMI, DisplayPort (DP) и USB-C.
Хотя монитор еще не представлен на JD.com, его можно приобрести у сторонних продавцов в Китае по цене около 1429 юаней (около $ 197), пишут СМИ. О глобальном релизе пока что не сообщается.