Вирус StripedFly не могли найти больше 5 лет: он заразил больше миллиона ПК

Особую опасность этой вредоносной программе придает использование собственной версии EternalBlue - нашумевшего эксплойта, разработанного АНБ, который впоследствии утек и был использован в печально известной WannaCry в 2017 году. StripedFly использует собственную атаку EternalBlue для проникновения в непропатченные системы Windows, бесшумно распространяясь по всей сети жертвы, включая машины под управлением Linux. Попадая в систему, вредоносная программа может перехватывать конфиденциальные данные, делать скриншоты, получать значительный контроль над скомпрометированным устройством и даже записывать звук.

Чтобы избежать обнаружения, создатели вредоносной программы предусмотрительно встроили в нее модуль для майнинга криптовалюты, который служит приманкой, не позволяющей антивирусным системам раскрыть весь спектр ее возможностей.

Пользователям рекомендуется убедиться в том, что их системы обновлены и защищены от подобных угроз.