Вирус стёр все данные пользователей с жёстких дисков, подключённых к интернету

Пока предполагается, что вирусное ПО просто сбрасывает жёсткие диски до заводского состояния. Свидетельства тому обнаружил один из пользователей.

Производитель хранилищ Western Digital заявил, что пользователям следует отключить устройства от сети до тех пор, пока инцидент не будет расследован. По версии компании, накопители взламывает вредоносное ПО. То есть ситуация не обусловлена обновлением прошивки: в последний раз оно вышло в 2015 году. Тогда же, кстати, Western Digital и прекратила официальную поддержку My Book Live. Тем не менее устройства всё ещё используются обычными людьми и малым бизнесом.