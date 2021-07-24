Вирус замаскировали под установщик Windows 11

Официальный релиз Windows 11 назначен на осень 2021 года. Однако некоторые энтузиасты уже пытаются установить предварительную сборку. Многие люди в её поисках посещают непроверенные ресурсы. Именно так они натыкаются на маскирующееся вредоносное ПО.

Специалисты «Лаборатории Касперского» нашли исполняемый файл под названием 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe. Он весит 1,75 ГБ и выглядит реалистично. Однако при его запуске модно установить вредоносные программы.

Сообщается, что продукты «Лаборатории Касперского» уже отразили несколько сотен попыток заражения с использованием аналогичных схем. Загружать Windows 11 следует только из официальных источников.