Вирус замаскировали под установщик Windows 11

Компьютеры
Сегодня в 17:11
Вирус замаскировали под установщик Windows 11Не скачивайте исполняемые файлы из неофициальных источников
Microsoft ещё не выпустила Windows 11, но новая операционка уже доступна для загрузки и предпросмотра. Конечно же, преступники используют это, чтобы заражать компьютеры пользователей, желающих скачать Windows 11.
Официальный релиз Windows 11 назначен на осень 2021 года. Однако некоторые энтузиасты уже пытаются установить предварительную сборку. Многие люди в её поисках посещают непроверенные ресурсы. Именно так они натыкаются на маскирующееся вредоносное ПО.
Специалисты «Лаборатории Касперского» нашли исполняемый файл под названием 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe. Он весит 1,75 ГБ и выглядит реалистично. Однако при его запуске модно установить вредоносные программы.
Сообщается, что продукты «Лаборатории Касперского» уже отразили несколько сотен попыток заражения с использованием аналогичных схем. Загружать Windows 11 следует только из официальных источников.