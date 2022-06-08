Вирусы не пройдут! Apple начнет по-умолчанию блокировать подключенные USB-устройства

Согласно описанию Apple, функция будет включена по умолчанию и потребует от пользователя одобрения аксессуара USB-C, прежде чем он сможет “пообщаться” с операционной системой - по сути, это всплывающее окно на экране, спрашивающее у пользователя разрешения. По словам Apple, это не относится к адаптерам питания и автономным дисплеям - устройства смогут заряжаться, даже если вы не одобрили аксессуар. Apple утверждает, что уже подключенные аксессуары будут автоматически работать и после обновления до нового программного обеспечения macOS.

Шаг по ограничению использования устройств USB-C по умолчанию является “кивком” в сторону развивающегося спектра угроз, представляющих опасность для пользователей Apple. Исследователи выяснили, что в обычные на вид зарядные кабели можно спрятать вредоносные имплантаты, которые могут взломать компьютеры, а также устройства для взлома ноутбуков, которые предназначены для того, чтобы навсегда вывести из строя внутренности компьютера.