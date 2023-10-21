Включенное по умолчанию шифрование в Windows 11 Pro замедляет SSD до 45%

Согласно тестам, больше всего это замедление сказывается на случайных записях и чтениях, что существенно влияет на общую производительность ПК. BitLocker шифрует данные, а в случае Windows 11 Pro - программно, замедляя работу диска. Хотя многие твердотельные накопители поддерживают аппаратное шифрование, Windows 11 Pro не предоставляет четкого способа отказаться от него во время установки.

Это может существенно повлиять на производительность: производительность при произвольной записи может снизиться на 45%. Хотя BitLocker обеспечивает важную защиту данных, пользователям рекомендуется подумать о своих потребностях и, возможно, отключить его, хотя для расшифровки всех данных может потребоваться некоторое время. Если на SSD поддерживается аппаратное шифрование, то переход на него требует полной переустановки ОС, что более сложно и долго.

Подробнее о ситуации – в источнике.