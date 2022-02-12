Владельцы компьютеров Apple столкнулись с неприятной ошибкой

Судя по всему, ошибка возникает на компьютерах как с Mac M1, так и с Intel, работающих под управлением стабильной и бета-версий macOS.

Способа решить проблему нет. Приходится снова и снова соглашаться с условиями. Остаётся лишь ждать, пока Apple выпустит патч. Недавно у компании были проблемы с iCloud: сервисы упали для части пользователей.