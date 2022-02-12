Владельцы компьютеров Apple столкнулись с неприятной ошибкой

Компьютеры
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Владельцы компьютеров Apple столкнулись с неприятной ошибкойНекритичная, но раздражающая
В течение последних нескольких недель пользователи компьютеров Mac жалуются на ошибку, которая не позволяет им закрыть окно «Новые условия и положения iCloud».
Непонятно, почему возникает ошибка, у большинства людей она появляется время от времени. Пользователям Mac приходит небольшое уведомление с просьбой принять условия iCloud. Даже если согласиться, сообщение потом будет появляться снова и снова.
Судя по всему, ошибка возникает на компьютерах как с Mac M1, так и с Intel, работающих под управлением стабильной и бета-версий macOS.
Способа решить проблему нет. Приходится снова и снова соглашаться с условиями. Остаётся лишь ждать, пока Apple выпустит патч. Недавно у компании были проблемы с iCloud: сервисы упали для части пользователей.
Источник: 9to5mac