Владелец выброшенного HDD с $800 млн в биткоинах пытается вернуть его через суд

Во вторник его юридическая команда заявила в суде, что местонахождение жесткого диска было определено и восстановление возможно. Совет Ньюпорта выступает против раскопок, ссылаясь на экологические проблемы и претендуя на законное право собственности на все, что выбрасывается на свалку. Совет также назвал предложение Хоуэллса поделиться прибылью в биткоинах «взяткой».

Хоуэллс настаивает на том, что у него есть четкий план, который поддерживают инженеры и юристы, работающие на «общественных началах». Но даже если жесткий диск будет найден, неизвестно, сохранились ли в нём данные после десятилетнего пребывания на свалке.

Совет Ньюпорта утверждает, что неоднократно отклонял запросы Хауэллса, добавляя, что на его претензии тратятся государственные ресурсы. Несмотря на это, Хоуэллс не теряет решимости и говорит, что не прекратит попыток.