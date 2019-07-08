Власти Москвы признали российские программы нефункциональными

Тендер на закупку объявил Департамент по конкурентной политике Москвы. В планах приобрести программное обеспечение для телекоммуникационного оборудования, операционные системы, офисные приложения, системы хранения данных и др. Нужен софт от американских производителей Cisco, Commvault, Microsoft и VMware.

Проблема в том, что с 2016 года власти обязаны обосновывать закупку зарубежного программного обеспечения вместо российского. На этот раз Мэрия Москвы заявила, что российские аналоги указанного софта не соответствуют необходимым требованиям.

Интересно, что российские производители с органами власти не согласны и ранее уже жаловались в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на закупку департаментом информационных технологий Москвы софта от Microsoft. ФАС, правда, сочла жалобу необоснованной.