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Компьютеры
Сегодня 15:55

Власти Москвы признали российские программы нефункциональными

Вместо них закупят иностранные на 68 миллионов рублей
Мэрия Москвы потратит почти 68 миллионов рублей на закупку иностранного программного обеспечения. Российские его аналоги власти приобретать не хотят, так как они не «соответствуют требованиям заказчика к функциональным, техническим или эксплуатационным характеристикам».

Тендер на закупку объявил Департамент по конкурентной политике Москвы. В планах приобрести программное обеспечение для телекоммуникационного оборудования, операционные системы, офисные приложения, системы хранения данных и др. Нужен софт от американских производителей Cisco, Commvault, Microsoft и VMware.

Проблема в том, что с 2016 года власти обязаны обосновывать закупку зарубежного программного обеспечения вместо российского. На этот раз Мэрия Москвы заявила, что российские аналоги указанного софта не соответствуют необходимым требованиям.

Интересно, что российские производители с органами власти не согласны и ранее уже жаловались в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на закупку департаментом информационных технологий Москвы софта от Microsoft. ФАС, правда, сочла жалобу необоснованной.

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