Власти США оштрафовали GlobalFoundries на $500000 за связь с компанией из Китая

Сообщается, что GlobalFoundries отправила полупроводниковых пластин на сумму более $17 млн китайской компании SJ Semiconductor, включённой в 2020 году в санкционный список. C февраля 2021 по октябрь 2022 года 74 поставки остались незамеченными «из-за ошибки в системе соответствия GlobalFoundries».

Включение SJ Semiconductor в «санкционный список» США требует от американских компаний получения специальной лицензии для экспорта технологий. Несмотря на то что GlobalFoundries сама сообщила об инциденте и сотрудничала с Бюро промышленности и безопасности (BIS) в ходе расследования, представители ведомства подчеркнули важность «гипервнимательности» при работе с китайскими компаниями. Штраф особенно примечателен, так как GlobalFoundries получила $ 3,1 млрд финансирования по CHIPS Act для увеличения производства полупроводников в США.