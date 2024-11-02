Власти США потратят $825 млн на новый исследовательский центр полупроводников

По данным Министерства торговли США и Natcast, оператора Национального центра технологии полупроводников (NSTC), эта инвестиция является “важным шагом в сохранении лидерства США в области инноваций в полупроводниковой отрасли”. Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула, что этот центр представляет собой значительный этап для индустрии полупроводников в США, которая “стремится расширить границы закона Мура”.

NSTC сосредоточится на трех основных задачах: технологическое лидерство США, сокращение времени и затрат на разработку прототипов и развитие устойчивой экосистемы рабочей силы в области полупроводников.