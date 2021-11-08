Во сколько раз следующие видеокарты NVIDIA будут быстрее уже вышедших

Сведениями поделился инсайдер Greymon55. Он заявил, что Ada Lovelace принесёт удвоенную производительность, а также удвоенное энергопотребление по сравнению с RTX 30.

Графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace станут основой видеокарт GeForce RTX 40, а конкурировать с ними будут модели AMD серии Radeon RX 7000 на базе RDNA 3. Ожидается, что новые GPU NVIDIA будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC.

Согласно ранним слухам, новые графические процессоры Ada Lovelace получат до 18432 ядра CUDA. Это почти вдвое больше, чем в Ampere. Ожидается 81 терафлопс вычислительной мощности.

Что касается TDP новых видеокарт GeForce RTX 40, то говорят о значениях более 500 Вт.